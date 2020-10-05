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Губернатор призвал жителей Калужской области носить маски

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 05.10.2020 16:49 7 1247
Губернатор призвал жителей Калужской области носить маски

Как мы уже рассказывали, до 31 октября в Калужской области продлён масочный режим. Однако в общественных местах многие жители перестали использовать средства защиты.

Ситуацию в понедельник, 5 октября, на рабочем совещании прокомментировал губернатор области Владислав ШАПША.

- Требование о соблюдении масочного режима сохраняется, - подчеркнул он. - За лето, когда инфекция пошла на спад, все от него отвыкли. Это неправильно. Когда после долгого перерыва мы открывали торговые центры, их владельцы уверяли, что способны эффективно организовать соблюдение масочного режима на территории своих магазинов. Прошу приложить максимальные усилия, чтобы в ближайшее время этот порядок был наведен.

При этом он отметил, что у всех жителей области должна быть возможность приобретения средств индивидуальной защиты по максимально низким ценам.

Губернатор также поручил внимательно отнестись к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в школах и детских дошкольных учреждениях, чтобы не допустить роста и распространения заболеваемости.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 05.10.2020 16:49 7 1247
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша
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