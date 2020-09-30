Режим повышенной готовности в Калужской области продлили до 31 октября

В Калужской области продлили режим повышенной готовности до 31 октября. Соответствующий указ в среду, 30 сентября, подписал заместитель губернатора Константин Горобцов.

Ситуацию с ковидом и растущим числом заболевших в соцсетях прокомментировал Владислав Шапша.

- Мы видим, что происходит с коронавирусом сейчас в мире, как обстоят дела в других регионах России, - пишет губернатор. - В Калужской области ситуация стабильная. Да, небольшой прирост есть. Но в основном калужане переносят болезнь в легкой форме. Поэтому пока мы не вводим ограничительных мер. Работают предприятия, сфера услуг и досуга, дети ходят в школу. Чтобы все так и оставалось, нужно, чтобы каждый соблюдал простые и вполне выполнимые правила. Соблюдать социальную дистанцию. В транспорте и общественных местах носить маску. Не пренебрегать санитарными нормами на работе. При первых признаках заболевания нужно оставаться дома. Калужан старшего возраста прошу сократить контакты и пребывание в людных местах. И еще раз призываю жителей региона сделать прививку от гриппа.

В среду, 30 сентября, в Калужской области заболели сразу 70 человек.