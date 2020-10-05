За сутки в Калужской области 75 человек заболели коронавирусом

В Калужской области подтверждены 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в понедельник, 5 октября, в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 9594 человек.
Список выздоровеших пополнили 13 жителей региона. Всего в области с ковидом справились уже 7747 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.
На лечении остаются 1773 калужанина:
- Калуга – 551 (+20 к предыдущему дню),
- Обнинск – 253 (+10),
- Боровский район – 138 (+3),
- Людиновский район – 135 (+3),
- Дзержинский район – 93 (+3),
- Козельский район – 87 (+3),
- Малоярославецкий район – 82 (+6),
- Жуковский район – 81 (+5),
- Кировский район – 66 (+1),
- Бабынинский район – 55 (0),
- Сухиничский район – 36 (+2),
- Жиздринский район – 29 (0),
- Мещовский район – 22 (+1),
- Перемышльский район – 22 (0),
- Думиничский район – 17 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Юхновский район – 17 (+1),
- Ферзиковский район – 15 (+1),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Медынский район – 10 (+3),
- Тарусский район – 10 (0),
- Барятинский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Мосальский район - 2 (0)
- Куйбышевский район – 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 октября 2020 года.
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