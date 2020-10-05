За сутки в Калужской области 75 человек заболели коронавирусом

В Калужской области подтверждены 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в понедельник, 5 октября, в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 9594 человек.

Список выздоровеших пополнили 13 жителей региона. Всего в области с ковидом справились уже 7747 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.

На лечении остаются 1773 калужанина:

Калуга – 551 (+20 к предыдущему дню),

Обнинск – 253 (+10),

Боровский район – 138 (+3),

Людиновский район – 135 (+3),

Дзержинский район – 93 (+3),

Козельский район – 87 (+3),

Малоярославецкий район – 82 (+6),

Жуковский район – 81 (+5),

Кировский район – 66 (+1),

Бабынинский район – 55 (0),

Сухиничский район – 36 (+2),

Жиздринский район – 29 (0),

Мещовский район – 22 (+1),

Перемышльский район – 22 (0),

Думиничский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Юхновский район – 17 (+1),

Ферзиковский район – 15 (+1),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 10 (0),

Медынский район – 10 (+3),

Тарусский район – 10 (0),

Барятинский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0)

Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 октября 2020 года.

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