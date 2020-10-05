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За сутки в Калужской области 75 человек заболели коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 05.10.2020 18:47 1 723
За сутки в Калужской области 75 человек заболели коронавирусом

В Калужской области подтверждены 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в понедельник, 5 октября, в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 9594 человек.

Список выздоровеших пополнили 13 жителей региона. Всего в области с ковидом справились уже 7747 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло  74 человека.

На лечении остаются 1773 калужанина:

  • Калуга – 551 (+20 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 253 (+10),
  • Боровский район – 138 (+3),
  • Людиновский район – 135 (+3),
  • Дзержинский район – 93 (+3),
  • Козельский район – 87 (+3),
  • Малоярославецкий район – 82 (+6),
  • Жуковский район – 81 (+5),
  • Кировский район – 66 (+1),
  • Бабынинский район – 55 (0),
  • Сухиничский район – 36 (+2),
  • Жиздринский район – 29 (0),
  • Мещовский район – 22 (+1),
  • Перемышльский район – 22 (0),
  • Думиничский район – 17 (0),
  • Спас-Деменский район – 17 (0),
  • Юхновский район – 17 (+1),
  • Ферзиковский район – 15 (+1),
  • Ульяновский район – 12 (0),
  • Износковский район – 10 (0),
  • Медынский район – 10 (+3),
  • Тарусский район – 10 (0),
  • Барятинский район – 7 (0),
  • Хвастовичский район – 5 (0),
  • Мосальский район - 2 (0)
  • Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 октября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 октября 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 05.10.2020 18:47 1 723
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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