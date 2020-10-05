В Калужской области резко вырос коэффициент распространения коронавируса

В Калужской области зафиксирован рост коэффициента распространения коронавируса. Об этом на совещании в правительстве 5 октября рассказал глава министерства здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.
Сейчас коэффициент составляет 1,12, хотя месяц назад равнялся 0,6
В то же время пресс-служба правительства Калужской области со ссылкой на Цкаева называет эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной.
По количеству зараженных COVID-19 Калужская область находится на 35 месте в России.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил калужанам о необходимости носить маски в общественных местах.
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