В Калужской области за сутки умерло 4 человека от коронавируса
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 165 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 839, сообщили KP40 в субботу, 12 декабря, в федеральном оперативном штабе.
Выздоровели 159 калужан. За все время пандемии с вирусом справился 16 750 человек.
Зафиксировано 4 новых смертельных случая. В списке умерших 128 человек.
На лечении остаются 961 человек.
По всей России за сутки выявлено 28 137 случаев коронавируса. За весь период - 2 625 848. Выписано – 2 085 958. За последние сутки умерли 560 человек, за все время – 46 453.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 декабря 2020 года.
В нашем регионе заработал единый телефонный номер для больных ковидом.
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