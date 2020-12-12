В Калужской области за сутки умерло 4 человека от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 165 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 839, сообщили KP40 в субботу, 12 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели 159 калужан. За все время пандемии с вирусом справился 16 750 человек.

Зафиксировано 4 новых смертельных случая. В списке умерших 128 человек.

На лечении остаются 961 человек.

По всей России за сутки выявлено 28 137 случаев коронавируса. За весь период - 2 625 848. Выписано – 2 085 958. За последние сутки умерли 560 человек, за все время – 46 453.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 декабря 2020 года.

В нашем регионе заработал единый телефонный номер для больных ковидом.

Тем временем

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