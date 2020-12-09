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Во-первых, это тепло: калужане рассказали, почему носят защитные маски

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 09.12.2020 11:56 0 100
Во-первых, это тепло: калужане рассказали, почему носят защитные маски

В Калужской области продолжает действовать масочный режим. Многие горожане его соблюдают. Мы спросили у них, почему они это делают.

Тоня Болоболова, педагог:

- Я ношу защитную маску с начала пандемии, но ковидом все равно переболела в ноябре. Была на больничном месяц. Сейчас маску ношу, чтобы не подцепить чего-то еще на ослабленный организм.

 

Александр Мещанинов, врач Скорой помощи:

- Ношу респиратор, потому что он надежнее: не пропускает вирусы. На улице снимаю. Масочный режим соблюдаю, хотя ковидом переболел. Титры антител со временем уменьшаются, не хочется заразиться снова.

 

Марина Нерсесян, тележурналист:

- Маску ношу, потому что так я обеспечиваю хоть самый минимум защиты для себя и окружающих. Кроме того, маски требует носить Роспотребнадзор, а я человек законопослушный.

 

Ирина Иванова, художник:

- Маску ношу с начала пандемии. Надеваю ее, когда нахожусь в общественных местах. Делаю это, чтобы не заразить окружающих, если я переносчик.

 

Юлия Короходкина, экономист:

- Надеваю маску только в общественных местах, чтобы исключить возможную негативную реакцию по отношению к себе и отказ в обслуживании, например, в магазине.

 

Михаил Николаев, руководитель интернет-маркетинговой студии, музыкант, блогер:

- Маска закрывает толстую нижнюю часть моего лица. Чтобы скрыть ее, я отпустил бороду, которая старит меня лет на 15. А в маске я молоденький красавчик с выразительными глазами. А еще в маске я, как и все, становлюсь немного похож на кибер-гота. Это круто: создает вокруг пафосную атмосферу постапокалипсиса, как в фантастических фильмах!

 

Лидия Бермас, юрист:

- Согласно постановлению Правительства Калужской области, ношение маски в общественных местах обязательно, поэтому соблюдаю его. Кроме того, ношу медицинскую маску при общении с коллегами, чтобы защитить их и себя, и когда общаюсь с мамой. Она входит в группу риска по возрасту. Хочу, чтобы она была здоровой.

 

Ирина Журавлева, тележурналист:

- Маску ношу, потому что без нее не продадут товары в магазинах, не обслужат в разных государственных структурах. Во всех случаях, когда можно ее не носить, не ношу. Больше 20 минут в одной и той же маске не нахожусь. Считаю, что маски – это зло. Те, кто носит их неправильно, повышают риск заражения не столько ковидом, сколько кучей других инфекций.

 

Людмила Арасланова, пенсионер:

- Ношу маску только в магазинах, чтобы их не оштрафовали. На весь период у меня две маски. Стираю после ношения.

 

Тамара Карпова, медсестра:

- Знаю наверняка, что среди жителей нашего города немалый процент людей, зараженных ковидом. Маска необходима для снижения вирусной нагрузки на организм. Инстинкт самосохранения.

 

Сергей Попов, редактор ТВ:

- Ношу маску в общественных местах: магазинах, транспорте. Не только потому, что есть соответствующие требования, а потому что: «вдруг носитель», «людям спокойнее вокруг». Кстати, еще года два назад при гриппе по просьбе коллег находились на работе в одноразовых масках.

 

Ирина Личутина, главный специалист отдела PR и интернет-проектов Агентства регионального развития Калужской области:

- Сначала надевала маску чисто автоматически, понимая, что без нее не смогу сделать покупки, войти в общественный транспорт. Потом это стало условным рефлексом. К маске уже привыкла и теперь даже поверила в ее силу: в ней как-то комфортнее. Свой среди своих.

 

Елизавета Варакса, преподаватель английского языка:

- Да, маску ношу и думаю, что она защищает. Вторая причина, по которой я это делаю, – солидарность. Не время выпендриваться и действовать на нервы окружающим. Если мы будем действовать едино в экстренной ситуации, это поможет всем.

 

Наталья Новосельцева, руководитель социально-просветительского проекта «Тайны старой Калуги»:

- Маску ношу, во-первых, потому что у нас в регионе действует масочный режим; во-вторых, потому что она действительно защищает от вирусов. Однажды общалась с человеком, который был болен. Не заболела, потому что на мне была маска. В общественных местах мне спокойнее, когда я в маске. И вообще сейчас, зимой она прекрасно защищает лицо от холода.

 

Алексей Ермаков, эксперт по развитию производственных систем:

- Маску ношу, во-первых, в общественных местах для безопасности окружающих. Во-вторых, для снижения риска заразить членов моей семьи и коллег. В-третьих, чтобы снизить риск для самого себя и не выпасть из обоймы на неопределенное время.

 

Маргарита Тарасова, преподаватель музыкального колледжа им.С.И.Танеева:

- Ношу маску не только потому, что есть соответствующее требование Роспотребнадзора. Мне никогда не нравилось, если в магазине или транспорте кто-то чихает кашляет мне и другим людям буквально в лицо, не заботясь о том, чтобы прикрыть рот платком или рукавом. Поэтому воспринимаю маску как дополнительный фактор защиты от ковида и других вирусов. Ну и не хочется, в случае чего, быть переносчиком и заразить других.

 

Светлана Рудометова, врач-психотерапевт, ароматерапевт:

- Ношу там, где требуют. Стараюсь класть маски в чистый пакет, но трудно соблюсти стерильность в условиях города и постоянного снимания-надевания. Капаю на неё эфирное масло для защиты от вирусов и дезинфекции. К тому же вдыхание паров масла лечит дыхательные пути. Маска многоразовая, стираю и глажу каждый раз после использования.

 

Ирина Кобзарь, коммерческий директор АНО КИЦ «Боровский край»: +

- Ношу маску на работе, в общественных местах. Раньше часто снимала ее в помещении, если поблизости никого не было. Но после того, как переболела ковидом, ношу, не снимая, везде, кроме улицы и машины. Стараюсь избегать людных мест: повторно болеть не хочу. Сколько бы ни было мнений насчёт бесполезности или пользы масок, в результате каждый выбирает для себя сам. Но, если они защищают хотя бы на 10%, призываю всех носить их.  

 

Эдуард Малолетнев, заместитель генерального директора, руководитель Аппарата генерального директора АО «Почта России»:

- Маску ношу, чтобы показать окружающим, что я уважаю их право на здоровье, что я для них безопасен. В массовом сознании вырабатывается, пусть и медленно, модель социального поведения, когда носить маску – это социально ответственная позиция, это прилично.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 09.12.2020 11:56 0 100
Тэги: коронавирус общество
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