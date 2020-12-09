В Калужской области заработал единый телефонный номер для больных коронавирусом

В Калужской области одновременно с другими регионами России заработал единый телефонный номер 122. Он создан для решения различных вопросов при заболевании коронавирусом, сообщило вечером в среду, 9 декабря, министерство здравоохранения Калужской области.

- Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы, - подчеркивают в Минздраве. - В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID-19.

При этом в министерстве подчёркивают, что горячая линия *040 продолжит работу в Калуге и области.

Напомним, 9 декабря в Калужской области установлен рекорд по приросту больных коронавирусом. При этом количество пациентов, которые сейчас продолжают лечение, впервые за долгое время упало ниже отметки в 1000 человек.

Тем временем

В ближайшие три недели в Калужскую область поступит новое оборудования для хранения вакцины от коронавируса. Подробности.