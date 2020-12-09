В Калужской области 159 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 9 декабря, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 17 356, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 246 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 16 264 калужанина.
В списке умерших теперь 121 человек. За сутки подтверждены три новые смерти. Скончались 65-летний житель Калуги, 84-летний пациент из Ферзиковского района и 69-летний житель Козельского района.
На лечении остается 971 человек.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 декабря 2020 года.
В конце ноября, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша говорил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом на уровне 140 случаев в сутки. Однако сейчас уже очевидно, что пик будет гораздо выше этих предполагаемых значений.
Также стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.
Тем временем
Калужские врачи начали ездить на вызовы на такси. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!