В Калужской области 159 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 9 декабря, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 17 356, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 246 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 16 264 калужанина.

В списке умерших теперь 121 человек. За сутки подтверждены три новые смерти. Скончались 65-летний житель Калуги, 84-летний пациент из Ферзиковского района и 69-летний житель Козельского района.

На лечении остается 971 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 185 (-11 к предыдущему дню),

Обнинск – 118 (-6),

Кировский район – 72 (-11),

Боровский район – 70 (-9),

Людиновский район – 67 (-4),

Малоярославецкий район – 63 (-6),

Козельский район – 54 (-7),

Дзержинский район – 48 (-2),

Жуковский район – 47 (-2),

Бабынинский район – 34 (-3),

Сухиничский район – 32 (0),

Юхновский район – 23 (-5),

Медынский район – 21 (-3),

Мещовский район – 20 (-1),

Ферзиковский район – 16 (-3),

Жиздринский район – 15 (-3),

Износковский район – 14 (-4),

Перемышльский район – 13 (-3),

Спас-Деменский район – 12 (-1),

Думиничский район – 11 (-1),

Мосальский район - 10 (0),

Тарусский район – 8 (-1),

Хвастовичский район – 6 (-1),

Куйбышевский район – 5 (-1),

Ульяновский район – 4 (-1),

Барятинский район – 3 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 декабря 2020 года.

В конце ноября, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша говорил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом на уровне 140 случаев в сутки. Однако сейчас уже очевидно, что пик будет гораздо выше этих предполагаемых значений.

Также стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.

Тем временем

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