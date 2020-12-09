Три человека умерли от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждены три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 121, сообщили KP40 в среду, 9 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Также за последние сутки выявлено 159 новых случаев ковида. Это абсолютный рекорд за весь период. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 356.

Выздоровели 246 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 16 264 человека.

На лечении остается 971 человек.

По всей России за сутки выявлено 26 190 случаев коронавируса. За весь период - 2 541 199. Выписано – 2 007 792. За последние сутки умерли 559 человек, за все время – 44 718.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.

Власти Калуги не планируют отменять массовые новогодние гуляния. Городской голова Дмитрий Денисов прокомментировал возможный приезд к нам 150 тысяч туристов.

Тем временем

В калужские боьницы пациентам с коронавиурсом священники передали книги с молитвами и святую воду. Подробности.

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