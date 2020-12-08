В Калуге больным коронавирусом передали святую воду и книги с молитвами

В понедельник, 7 декабря, священники Калужской епархии передали министерству здравоохранения региона духовную православную литературу и святую воду. Эти вещи предназначены для людей, находящихся на лечении в ковид-стационарах, сообщает Минздрав.

- Спасибо нашей Калужской епархии за ту поддержку и заботу, которую мы постоянно чувствуем, - говорится в сообщении министерства. - Берегите себя и своих близких!

Фото со встречи в Минздраве.

Ранее, напомним, в Калуге священники начали служить в Больнице скорой медицинской помощи и в областной больнице в Анненках, где лечатся больные коронавирусом.

На 8 декабря в Калужской области лечится от ковида 1061 человек.

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