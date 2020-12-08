153 человека заболели коронавирусом в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 153 случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе достигло 17 197, сообщили KP40 во вторник, 8 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели 294 калужанина. За все время пандемии с вирусом справились 16 018 человек.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших в Калужской области по-прежнему 118 человек.

На лечении остается 1061 человек.

По всей России за сутки выявлено 26 097 случаев коронавируса. За весь период - 2 515 009. Выписано – 1 981 526. За последние сутки умерли 562 человека, за все время – 44 159.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 декабря 2020 года.

В конце ноября, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша говорил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом на уровне 140 случаев в сутки. Однако сейчас уже очевидно, что пик будет гораздо выше этих предполагаемых значений.

Также стало известно, когда в нашем регионе начнется вакцинация от коронавируса.

Тем временем

Калужские врачи начали ездить на вызовы на такси. Подробности.

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