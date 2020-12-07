В Калужской области вакцинация от коронавируса начнется в январе 2021 года

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин объявил о старте вакцинации от ковида в Москве. О том, когда вакцина доберется до Калуги мы поинтересовались у чиновников от здравоохранения.

- Между минздравами России и Калужской области заключено соглашение об организации вакцинации граждан, - говорят в региональном минздраве. - В том числе медицинских работников. Это сделано для обеспечения их максимальной защиты от инфицирования новым коронавирусом. Данное соглашение распространяется на вакцину, произведенную НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Для профилактики коронавирусной инфекции будет использоваться вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Это живая вакцина с условиями хранения и транспортировки при температуре не менее минус 18 градусов. В Калужскую область она поступит в количестве 865 доз до 31 декабря.

На данный момент три медицинских работника в Калужской области уже прошли вакцинацию. Всего в регион пока поступило 42 дозы. Еще 15 калужан начали вакцинацию.

8000 до конца года

В декабре на всю страну планируется произвести около 1 миллиона 200 тысяч доз вакцины. Ее распределение будет происходить в зависимости от количества населения в каждом регионе. Калужская область получит до конца 2020 года от 8000-8500 доз.

Вакцина отпускается еженедельно. План ее распределения составляется на неделю в зависимости от фактического количества произведенных медикаментов.

С 7 по 13 декабря в Калужскую область доставят около 300 доз вакцины.

На следующую семидневку количество наработанной вакцины составляет уже 154 тысяч доз. Но плана ее распределения еще нет. Калужская область, исходя из численности населения, получит примерно 800 доз. Точные данные будут известны к 16 декабря.

Кто первый

Первая партия вакцины – 300 доз - в нашу область поступит 10 декабря. С 11 числа на базе Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД будет начата вакцинация. Списки прививаемых уже сформированы.

В дальнейшем минздрав Калужской области определит список лиц, кого прежде всего необходимо привить. В него войдут, помимо врачей, учителя, социальные работники и их семьи. Жители нашего региона из этого списка смогут записаться на вакцинацию посредством колл-центра *040.

Спрос растет

- В настоящее время мы видим высокий запрос со стороны жителей нашего региона на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, - рассказал заместитель министерства здравоохранения Калужской области Илья Соваков. - Мы надеемся, что сможем охватить всех желающих прививками от COVID-19, и это позволит нам вернуться к спокойной жизни, сформировать иммунитет и, наконец-то, начать ходить друг к другу в гости и выезжать отдыхать.

В январе 2021 года ожидается поступление партии вакцины в два раз больше, чем в декабре. Любой желающий сможет записаться на прививку от коронавируса. Рассматривается вариант с использованием портала государственных услуг.

Тем временем

Губернатор Калужской области поручил организовать удаленную выдачу больничных. Подробности.

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