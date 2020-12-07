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Губернатор Калужской области поручил организовать удаленную выдачу больничных

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2020 14:13 2 1893
Губернатор Калужской области поручил организовать удаленную выдачу больничных

В понедельник, 7 декабря, на совещании в правительстве Калужской области обсуждали реализацию национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на период 2019-2024 годов. В рамках этого вопроса губернатор Владислав ШАПША поручил наладить удаленную выдачу больничных листков в поликлиниках региона.

- Организуйте выдачу больничных листов, чтобы люди не стояли в очередях в поликлиниках. К сожалению, такая работа пока не налажена, - отметил глава Калужской области. - И мы часто сталкиваемся с критикой, когда люди по часу, по два часа стоят, ожидая оформление больничного листа или его закрытия. Прошу этими вопросами не пренебрегать. Может быть в рамках глобальной цифровизации это не такая большая задача и проблема, но для каждого жителя региона, кто с ней сталкивается, это достаточно серьезно.

На заседании также рассматривалась ситуация с организацией закупок лекарственных препаратов для медицинских организаций области. Владислав Шапша отметил опыт Калужской области по централизации системы закупок, способствующей, по его словам, серьезной экономии бюджетных средств. Глава региона рекомендовал распространить эту практику на всю сферу закупок системы здравоохранения. При этом он подчеркнул, что многое зависит от того, насколько грамотно составлено задание на проведение закупок.

- К этому нужно подходить принципиально и не допускать снижения конкуренции, - резюмировал губернатор.

Тем временем

В первый день недели Калужская область обновила рекорд по приросту больных коронавирусом. Подробности.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2020 14:13 2 1893
Тэги: общество здравоохранение владислав шапша
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