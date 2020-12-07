В Калужской области за сутки 156 человек заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Калужской области подтвердили 156 случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе достигло 17 044, сообщили KP40 в понедельник, 7 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели 167 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 15 724 человека.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших в Калужской области по-прежнему 118 человек.

На лечении остаются 1202 человека.

По всей России за сутки выявлено 28 142 случая коронавируса. За весь период - 2 488 912. Выписано – 1 956 588. За последние сутки умерли 456 человек, за все время – 43 597.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 декабря 2020 года.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил ввести ограничения на поездки между регионами страны.

А жители Калуги собирают подписи под петицией к губернатору по поводу отмены массовых новогодних гуляний.

В конце ноября, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша говорил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом на уровне 140 случаев в сутки. Однако сейчас уже очевидно, что пик будет гораздо выше этих предполагаемых значений.

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