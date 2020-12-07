Глава Минздрава предложил ввести новые ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил МУРАШКО заявил о возможном введении новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Речь может идти об ограничениях на поездки между регионами и внутри субъектов федерации.

- Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, - приводит слова министра в понедельник, 7 декабря, агентство «РИА Новости».

Ранее, напомним, в Калужской области до 31 января 2021 года продлили масочный режим. С 1 декабря введен запрет на работу ресторанов и кафе в ночное время.

В то же время 12 декабря в Калуге планируется дать старт празднику «Новогодняя столица России-2021». Хотя некоторые калужане выступают против этих гуляний. Несколько сотен человек уже подписало соответствующую петицию.

UPD. В Калужской области 7 декабря установлен рекорд по приросту больных коронавирусом.

UPD2. Позже в Минздрве уточнили свою позицию:

— Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации. Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста.

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