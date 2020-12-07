Более 300 калужан подписались под петицией губернатору за отмену массовых новогодних гуляний

В воскресенье, 6 декабря, на популярном сайте для подписания петиций появилось обращение к губернатору Калужской области Владиславу Шапше. Калужане просят главу региона отложить новогодние празднования на год, пока не утихнет пандемия.

- Уважаемый Владислав Валерьевич, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку и дополнительную нагрузку на Министерство здравоохранения Калужской области, просим вас отменить статус новогодней столицы для нашего города, все мероприятия перенести на следующий 2022 год, тем самым ограничить въезд гостей из соседних областей и городов, не привлекая внимание огромного количества туристов! - пишет создательница петиции под ником Анна Ивановна.

На момент написания этой заметки петицию подписали почти 400 человек, с каждой минутой количество подписей растет.

Напомним, открытие праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» запланировано на 12 декабря.