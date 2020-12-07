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В Калуге опубликовали вторую петицию к губернатору с призывом не отменять гуляния на Новый год

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 07.12.2020 14:53 17 1879
В Калуге опубликовали вторую петицию к губернатору с призывом не отменять гуляния на Новый год

В воскресенье, 6 декабря, в Калуге создали петицию к губернатору Владиславу Шапше за отмену новогодних массовых мероприятий. Автор обращения Анна Иванова указывает, что наплыв туристов из других регионов может негативно сказаться на ситуации с заболеваемостью коронавирусом. На данный момент эту петицию подписали более 800 человек.

Одновременно с этим появилась и вторая петиция к губернатору. Ее автор Юрий Федоров призывает не отменять праздник.

- Не отбирайте у людей Новый год, - говорится в тексте обращения. - Если коронавирус не дает нам проводить корпоративы, участвовать в новогодних утренниках с нашими детьми в садах и школах, так оставьте нам возможность участия в мероприятиях на свежем воздухе. Где никто никого не заразит. И так большую часть года взаперти провели. Пусть хоть порадуемся на красивый город. Ни в коем случае не отменяйте нам новогоднюю столицу. Пусть город будет красиво украшен. Пусть мы сможем с детьми порадоваться фейерверкам и погулять на новогодних ярмарках. Пусть и в масках. Если вам страшно – сидите дома и празднуйте там! Не отбирайте праздник у нас и наших детей! Нельзя отменять Новогоднюю столицу! Сохраните новогоднюю столицу для Калуги и жителей области!

На момент публикации новости вторую петицию подписали два человека.

Стоит отметить, что подписи на change.org не имеют юридической силы. Однако зачастую авторы петиций на этом ресурсе могут привлечь общественное внимание к той либо иной проблеме.

Напомним, открытие праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» запланировано на 12 декабря.

Тем временем

7 декабря в Калужской области выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 07.12.2020 14:53 17 1879
Тэги: общество новый год владислав шапша
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