В Калуге 15 автомобилей такси передали больницам для перевозки врачей

В Калуге медицинские организации заключили договоры с операторами такси. В больницы и поликлиники передано для использования 15 автомобилей этих служб, сообщили в понедельник, 7 декабря, на заседании регионального оперативного штаба, которое провел заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

- В Детскую городскую больницу было направлено пять автомобилей, в Калужскую городскую больницу №5 и городскую поликлинику – два и три автомобиля соответственно, - рассказали в пресс-службе правительства региона. - Еще пять транспортных средств работают с городской клинической больницей №4.

На заседании заместитель регионального министра здравоохранения Илья Соваков доложил, что нагрузка на врачей в медучреждениях области частично снизилась. Главврачами ежедневно передается информация о необходимости привлечения волонтеров и дополнительного автотранспорта. В доставке лекарственных средств участвуют 37 добровольцев, задействовано 18 автоволонтеров, помощь в call-центре оказывает 17 человек. Порядка 350 волонтеров-медиков привлечено к посменной работе в больницах области.

Константин Горобцов поручил привлекать большее количество людей для оказания помощи амбулаторным пациентам, а также проработать механизм выписки электронного больничного листа и его закрытия с рабочего места врача. Разъяснительную работу необходимо вести по единому номеру *040.

Ранее 7 декабря губернатор Владислав Шашпа поручил выдавать больничные листки удаленно.

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