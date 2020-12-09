До конца декабря в Калужскую область поступит оборудование для хранения вакцины от коронавируса

Калужская область закупила 26 медицинских морозильников и 26 медицинских термоконтейнеров, укомплектованных хладоэлементами и термоиндикаторами. Они предназначены для хранения и транспортировки вакцины от коронавируса. Оборудование должны поставить в наш регион до конца декабря, сообщил 9 декабря заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

На закупку потратили деньги, которые Калужская область получила из федерального бюджета в рамках дотирования.

Чиновники отмечают, что в медицинских организациях области уже имеется специальное морозильное оборудование для хранения вакцин, а также медицинские сумки-холодильники и хладоэлементы. Новая закупка позволит улучшить ситуацию.

Как мы уже рассказывали, первая партия вакцины от коронавируса поступит в Калужскую область уже на этой неделе. Ожидается, что с января 2021 года прививочная кампания будет расширяться.

9 декабря в Калуге и области зафиксирован максимальный дневной прирост заболевших коронавирусом.