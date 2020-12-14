Еще два человека умерли от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 131, сообщили KP40 в понедельник, 14 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Также за последние сутки выявлено 168 новых случаев ковида. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 169.

Выздоровели за сутки 127 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 16 927 человек.

На лечении остается 1111 человек.

По всей России за сутки выявлено 27 328 случаев коронавируса. За весь период - 2 681 256. Выписано – 2 124 797. За последние сутки умерли 450 человек, за все время – 47 391.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 декабря 2020 года.

В последнюю неделю в Калужской области смертельные случаи от коронавируса фиксируются едва ли не каждый день. Только за выходные скончались пять пациентов.

Тем временем

В Калужской области 14 декабря начнется вакцинация медиков от коронавируса. Подробности.