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В Калужской области две школы и 75 классов закрылись из-за коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.12.2020 07:30 0 1410
В Калужской области две школы и 75 классов закрылись из-за коронавируса

В Калужской области из-за коронавируса у учеников полностью закрыты две сельские малокомплектные школы в Износковском и Сухиничском районах. Также на карантине 75 классов еще в 31 школе, сообщил вечером в понедельник, 14 декабря, на заседании оперативного штаба министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

По его словам, за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился. У школьников этот показатель уменьшился на 25%.

Количество учителей, болеющих COVID-19, также уменьшилось. Сейчас этот диагноз у 69 педагогов, в начале прошлой недели их число достигало 180.

Детские сады работают в обычном режиме.

Ситуация в профессиональных образовательных организациях стабильная. В 7 колледжах переведено на дистанционное обучение 18 групп.

Два вуза в Калуге и Обнинске полностью перешли на дистанционное обучение. В других организациях высшего образования такую форму используют для 25 групп.

Напомним, 14 декабря в калужской области зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.12.2020 07:30 0 1410
Тэги: образование школа коронавирус статистика дети александр аникеев
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