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Губернатор разрешил калужанам отпраздновать Новый год в кафе и ресторанах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2020 09:03 16 3980
Губернатор разрешил калужанам отпраздновать Новый год в кафе и ресторанах

В Калужской области с 1 декабря по 15 января из-за пандемии коронавируса заведениям общественного питания запрещено работать в ночное время – с 00:00 до 06:00. Однако для новогодней ночи сделали исключение. Ресторанам и другим ночным заведениям разрешили закрыться в 2 часа ночи 1 января. Во вторник, 15 декабря, соответствующее постановление подписал губернатор Владислав Шапша.

- В абзаце первом пункта 19.3 постановления после слов «в ночное время с 00.00 до 06.00» дополнить словами «, а 1 января 2021 года с 02.00 до 06.00», - говорится в тексте постановления №956, которое вносит изменения в постановление №200 от 17 марта 2020 года. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Большинство предприятий общепита и гостиницы показали корректное исполнение всех требований, - прокомментировал ситуацию Шапша. - Мы убедились, что они заботятся о здоровье посетителей и постояльцев, а еще о своей репутации (никому не хочется прослыть нарушителем). Кроме того, не надо забывать, что Калуга - Новогодняя столица. И для гостей нужно создать комфортные условия. Поэтому приняли решение ослабить в новогоднюю ночь ограничения. До двух часов ночи 1 января мы продлеваем работу предприятий общепита. Это не создаст опасности и позволит всем желающим отпраздновать Новый год в кафе и ресторанах.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №956 от 15.12.2020:

постановления правительства Калужской области №956 от 15.12.2020

постановления правительства Калужской области №956 от 15.12.2020

Как мы уже рассказывали, в последние недели в Калужской области регулярно обновляется рекорд по дневному приросту заболевших коронавирусом. Кроме того, госпитализировано больше 1000 человек с пневмонией, у которых тест на ковид отрицательный.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2020 09:03 16 3980
Тэги: общество коронавирус владислав шапша новый год праздник
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