В Калужской области за сутки 164 человека заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще 164 случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 333, сообщили KP40 во вторник, 15 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели за сутки 156 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 17 083 человека.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших от коронавируса калужан по-прежнему 131 человек.

На лечении остается 1119 пациентов с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 26 689 случаев коронавируса. За весь период - 2 707 945. Выписано – 2 149 610. За последние сутки умерли 577 человек, за все время – 47 968.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 декабря 2020 года.

Министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в нашем регионе госпитализировао 1345 пациентов с пневмонией. Тесты на коронавирус у них отрицательные.

Тем временем

Появились новые данные по заболеваемости ковидом в школах Калужской области. Подробности.

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