Минздрав назвал калужскую скорую помощь самой медленной в России

В Калужской области в 2020 году скорая помощь ехала на 21,84% вызовов более 60 минут. Это худший показатель в России, сообщается в докладе федерального министерства здравоохранения «Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения».

Меньше 20 минут калужские медики добирались в 44,6% случаев, 21-40 минут – в 23,4%, 41-60 минут – 10,13%.

Чуть лучше показатель при выезде на места ДТП – в 77,6% случаев медики ехали меньше 20 минут.

Есть ли еще в России регионы, где каждый пятый вызов скорой приходится ждать больше часа? Похожие показатели у Самарской области. Больше такой плохой статистики нет ни у кого.

По количеству автомобилей скорой помощи Калужская область в 2020 году уступала в Центральном федеральном округе Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областям.

Напомним, 5 августа прокуратура Калужской области проведет прямую линию по вопросам работы скорой помощи.