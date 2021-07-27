Прокуратура Калужской области проверит работу скорой помощи
Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ поручил организовать проверку исполнения законодательства при оказании скорой медицинской помощи. Во вторник, 27 июля, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - подчеркнули в прокуратуре.
В рамках этой проверки организована прямая линия, которая пройдет 5 августа с 9 до 18. О нарушениях в работе скорой \помощи можно будет сообщить по телефону 89105203109.
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