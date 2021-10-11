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В Калуге завершилось строительство нового госпиталя для больных коронавирусом

Ирина Будникова
Опубликовано: 11.10.2021 10:31 5 1210
В Калуге завершилось строительство нового госпиталя для больных коронавирусом

В Калуге завершилось строительство нового госпиталя для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе. Об этом в понедельник, 11 октября, на планерке в правительстве сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

- Инфекционный госпиталь завершил своё строительство, - заявил министр. – Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В настоящее время проходит санитарно-эпидемиологическое обследование помещений для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения.

Ранее, напомним, сообщалось, что госпиталь планируется открыть 11 октября.

Также министр рассказал о ситуации с госпитализированными в других больницах региона.

- Основное количество пациентов в стационар поступает со средней и тяжелой формами заболевания, с выраженной дыхательной недостаточностью, требующей кислородной поддержки, - сказал Пахоменко. – Задействованы все имеющиеся кислородные станции. В области в 13 медицинских организациях развернуто 2000 инфекционных коек. На стационарном лечении находятся 1684 пациента, из них 17 на инвазивной вентиляции легких, 72 на неинвазивной вентиляции легких, на кислородной поддержке 1253 пациента. Свободный коечный фонд - 15,8 %, что составляет 316 коек.

Ирина Будникова
Опубликовано: 11.10.2021 10:31 5 1210
Тэги: общество здравоохранение константин пахоменко
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