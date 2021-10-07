В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом планируется открыть 11 октября

Новый госпиталь для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе в Калуге планируется открыть в понедельник, 11 октября. Об этом 7 октября в ходе прямой линии в социальных сетях сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

- В понедельник начнет работать, - заявил он.

Пахоменко пояснил, что все оборудование там уже поставлено, штат сотрудников набран. В конце нынешней недели ожидается ввод в эксплуатацию. Сейчас строители решают последние вопросы.

Министр заявил, что на следующей неделе в госпиталь положат первых пациентов.

Напомним, в начале октября в Калужской области резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом пациентов. В действующих больницах осталось 15% свободных коек для больных ковидом.