В Калужской области осталось 15% свободных коек для больных коронавирусом

В Калужской области за неделю, с 30 сентября по 6 октября, количество госпитализированных пациентов с коронавирусом выросло с 1416 до 1629. Свободными остаются лишь 15% из 1915 коек в 13 больницах. В среду об этом сообщил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.

На инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 17 калужан (неделей ранее было 11), на неинвазивной ИВЛ – 40 человек (30 сентября было 79), 1148 пациентов – на кислородной поддержке (неделей ранее - 1141). Охват тестированием составляет 286,1 на 100 тысяч населения

Глава управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана РОЖКОВА на совещании назвала эпидемиологическую ситуацию в регионе сложной и напряженной. По ее словам, недельный темп прироста заболевших составляет 8%.

Рожкова отметила, что самый большой прирост заболевших калужан – в категории от 50 лет.

Напомним, новый ковидный госпиталь на Грабцевском шоссе в Калуге должны открыть в октябре.