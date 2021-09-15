В Калуге строительство нового госпиталя для больных коронавирусом завершилось на 95%

К 15 сентября строительство нового госпиталя для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе в Калуге завершилось на 95%. Совещание на объекте провел губернатор Владислав Шапша.

В рамках этого мероприятия отмечалось, что инженерные системы выполнены на 90%, сейчас идет благоустройство территории, устройство витражей, отделочные работы.

Завершить строительство госпиталя планируется до конца сентября. Он должен заработать в октябре.

Новое медучреждение способно принять максимум 450 пациентов. Госпиталь состоит из лечебных и реанимационных отделений с санитарными пропускниками, операционного блока, чистой зоны для временного нахождения медицинского персонала. Рядом распложены кислородная станция, зоны санитарной обработки транспорта и контрольно-пропускные пункты.

- Ситуация с коронавирусом стабильная, но люди продолжают болеть, - заявил губернатор Владислав Шапша. - Сейчас в стационарах региона проходят лечение более 880 пациентов с COVID-19 и пневмониями. Поставил задачу максимально оперативно завершить все работы, чтобы как можно быстрее госпиталь заработал. У нас появятся не только новые возможности для лечения больных коронавирусом. Мы сможем освободить койки, задействованные под эти цели в других лечебных учреждениях, чтобы они возобновили работу по своему основному профилю.

План нового госпиталя.

На оборудование для нового госпиталя выделено из областного бюджета почти 145 миллионов рублей.

Планируется, что штат инфекционной больницы увеличится на 377 человек. Предусмотрено 97 ставок врачей, 102 ставки среднего медицинского персонала, 85 ставок младшего медицинского персонала, 94 ставки общебольничного не медицинского персонала. Вакансии размещены на различных сайтах.

Планируется, что новый госпиталь заработает в октябре.

Напомним, с 15 сентября областная больница в Анненках прекратила прием больных с коронавирусом.