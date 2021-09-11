Калужская облбольница прекратит прием больных с COVID-19 с 15 сентября

С 15 сентября областная больница в Калуге прекратит лечение пациентов с коронавирусом. Перепрофилированные ранее отделения вернутся к профильной работе, сообщил 10 сентября на заседании Координационного совета при городской Думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья МОХОВ.

По состоянию на 9 сентября в восьми медучреждениях Калуги перепрофилировано 848 коек для пациентов с COVID-19. В связи со снижением заболеваемости с 1 сентября полностью восстановлена профильная деятельность областной клинической детской больницы.

Первым компонентом вакцины в Калуге привиты 105 504 человека, полностью завершили курс вакцинации 92 813 человек. 50 предприятий и организаций получили паспорт коллективного иммунитета – привито 60% сотрудников.

Илья Мохов отметил, что медики готовы к росту числа желающих вакцинироваться и способны ежедневно прививать гораздо больше людей, чем сейчас.

Также заместитель министра здравоохранения рассказал, что роста заболеваемости после массовых мероприятий на День города в Калуге не наблюдается.