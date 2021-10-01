В Калужской области осталось 17,7% свободных коек для больных коронавирусом
В Калужской области по данным на 30 сентября в 13 больницах оставались 1416 пациентов с коронавирусом. Такие данные на заседании оперативного штаба сообщил заместитель министра здравоохранения региона Илья МОХОВ.
Из 1720 коек свободными были 304 – 17,7%.
На инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 11 калужан, на неинвазивной– 79 человек. Кислородная поддержка оказывается 1141 пациенту.
Ранее, напомним, стало известно, что в Калуге гинекологию городского роддома перепрофилируют под ковидный госпиталь.
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