В Калужской области осталось 17,7% свободных коек для больных коронавирусом

В Калужской области по данным на 30 сентября в 13 больницах оставались 1416 пациентов с коронавирусом. Такие данные на заседании оперативного штаба сообщил заместитель министра здравоохранения региона Илья МОХОВ.

Из 1720 коек свободными были 304 – 17,7%.

На инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 11 калужан, на неинвазивной– 79 человек. Кислородная поддержка оказывается 1141 пациенту.

Ранее, напомним, стало известно, что в Калуге гинекологию городского роддома перепрофилируют под ковидный госпиталь.