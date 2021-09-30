В Калуге гинекологию городского роддома отдали больным COVID-19

В Калуги гинекологическое отделение городского роддома на улице Максима Горького перепрофилируют под ковидный госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 в нашем регионе, сообщили в четверг, 30 сентября, в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Гинекологию переведут в основной корпус, вместе с врачами - пояснили в министерстве, – для ковидного корпуса сотрудники набираются отдельно. Это временные неудобства, надеемся, что в скором времени, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, все медицинские учреждения смогут работать в плановом режиме.

Комментарий Минздрава появился после жалобы женщины, которая сообщила в соцсетях, что ее и других пациенток выписывают из отделения гинекологии на Горького.

Напомним, 30 сентября в Калужской области зафиксирован максимальный прирост заболевших коронавирусом за последний месяц.

Новый ковидный госпиталь на Грабцевском шоссе должен заработать в октябре.