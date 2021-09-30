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В Калужской области сразу семь человек скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.09.2021 12:00 3 1128
В Калужской области сразу семь человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили сразу семь новых смертей от коронавируса. Это рекорд за одни сутки за весь период пандемии. Общее количество жертв эпидемии достигло 711, сообщили в четверг, 30 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 125 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 48 194.

Выздоровели от коронавируса 140 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 45 621 калужанин.

На лечении остаются 1862 человека.

По всей России выявлены за сутки 23 888 случаев коронавируса. За весь период - 7 511 026. Выписаны за сутки – 18 826, за весь период – 6 672 767. За последние сутки в стране от ковида умерли 867 человек, за все время – 207 255.  

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.09.2021 12:00 3 1128
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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