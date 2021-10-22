В Калуге маршрутка вылетела на тротуар после ДТП на улице Кирова

Около 16:30 в пятницу, 22 октября, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге столкнулись легковой автомобиль «Киа Сид» и «Газель» маршрута №75, сообщили нам очевидцы.

После этого машина и микроавтобус вылетели на тротуар у дома №77 по улице Ленина.

По предварительным данным, травмы получили два пассажира микроавтобуса и пассажир легковушки.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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