В Калужской области «Хендай» врезался в упавшее на дорогу дерево

Около 11:15 в пятницу, 22 октября, в поселке Думиничи легковой автомобиль «Хендай» врезался в дерево. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки ехал по улице Островского, когда на проезжую часть начала падать сосна. Автомобилист не успел затормозить и врезался в дерево.

По информации МЧС, в этой аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Калуге дерево упало на припаркованный автомобиль.

Ранее МЧС предупреждало о сильном ветре в Калужской области 22 октября.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!