МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 22 октября
В пятницу, 22 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
По прогнозам, порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.
Спасатели советуют калужанам по возможности не выходить на улицу.
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