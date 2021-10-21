МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 22 октября

В пятницу, 22 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозам, порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

Спасатели советуют калужанам по возможности не выходить на улицу.

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