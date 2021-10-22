В Калуге дерево упало на припаркованный автомобиль

Около 11 утра в пятницу, 22 октября, на улице Баумана в Калуге сухое дерево упало на припаркованный автомобиль «Тойота Рав 4».

Дерево растет в районе дома №48 по улице Баумана. Обломалась одна его ветка. На машину, которая стояла у трансформаторной подстанции, прилетела верхушка, поэтому повреждения оказались не такими серьезными, как могли бы быть.

У «Тойоты» погнуло крышу, разбило задний фонарь.

Никто из людей не пострадал.

Ранее ГУ МЧС предупреждало о сильном ветре в Калужской области 22 октября.

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