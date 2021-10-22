В Калужской области огромную свалку с медицинскими масками обнаружили на берегу реки Протвы

В пятницу, 22 октября, один из калужских велосипедистов в сообществе VeloPOWER Калуга сообщил об обнаружении нелегальной свалки с медицинскими масками рядом с селом Спас-Загорье Малоярославецкого района.

Координаты этого места, по словам мужчины: 55.027189, 36.627068. До реки Протвы – около 100 метров.

Как отметил велосипедист, маски выглядят новыми, и их там миллионы.

В министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области пока никак не комментировали данное сообщение.

Маски выброшены баулами.

Координаты нелегальной свалки.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!