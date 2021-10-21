Главные новости в Калужской области 21 октября: санкции за отказ прививаться и набережная Оки за 113 миллионов

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 21 октября.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил о санкциях, которые грозят за отказ от прививки от коронавируса. Наказывать будут не физических лиц, а компании, в которых сотрудники не будут вакцинироваться.

Министерство конкурентной политики Калужской области объявило открытый конкурс по поиску подрядчика для благоустройства набережной на левом берегу Оки. Начальная стоимость контракта – 113 миллионов рублей. Все должно быть готово к 1 августа 2022 года.

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще шесть смертей от коронавируса. По числу новых случаев – почти рекорд.

Почём в Калуге родину сдают, и причем здесь Люцифер. Сколько платят торговцы за размещение палаток в городе.

Скончался известный музыкант Дмитрий Галицкий. Калужанину было 65 лет.

В Калуге открыли памятник великой княгине Елизавете Федоровне. Жена сестры Николая II приезжала к нам в город в 1915 году.

Стало известно, как будут работать калужские школы, детские сады и колледжи в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!