Скончался известный музыкант Дмитрий Галицкий
В четверг, 21 октября, стало известно о смерти калужского певца и композитора, бессменного клавишника легендарного ВИА «Синяя птица» Дмитрия ГАЛИЦКОГО. Ему было 65 лет.
Галицкий пришел с «Синюю птицу» в 1978 году. Работал также в ансамбле «Саквояж» и группе «ДДТ».
Каждый год в свой день рождения, 4 января, Галицкий давал концерт в Калуге.
Причина смерти и дата похорон пока не сообщаются.
Ранее музыкант рассказывал о своей творческой судьбе в интервью нашему изданию.
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