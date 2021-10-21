Скончался известный музыкант Дмитрий Галицкий

В четверг, 21 октября, стало известно о смерти калужского певца и композитора, бессменного клавишника легендарного ВИА «Синяя птица» Дмитрия ГАЛИЦКОГО. Ему было 65 лет.

Галицкий пришел с «Синюю птицу» в 1978 году. Работал также в ансамбле «Саквояж» и группе «ДДТ».

Каждый год в свой день рождения, 4 января, Галицкий давал концерт в Калуге.

Причина смерти и дата похорон пока не сообщаются.

Ранее музыкант рассказывал о своей творческой судьбе в интервью нашему изданию.

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