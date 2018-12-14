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Дмитрий Галицкий: «Калуга - это Нью-Йорк просто»

14.12.2018 21:30 3 454 Александр Фалалеев

По уже сложившейся традиции свой день рождения певец и композитор, бессменный клавишник легендарного ВИА «Синяя птица» Дмитрий ГАЛИЦКИЙ отметит в родной Калуге концертом, который состоится в ДК «Арена КТЗ» 4 января.

В начале 2019-го ему стукнет 63. Но мало что меняется в жизни известного артиста. Он по-прежнему на сцене. По-прежнему в пути. Продолжает гастролировать по необъятным просторам России и ближнего зарубежья. С годами популярность музыки, которую он исполняет, не угасает. Наоборот, интерес к хорошим, ярким, мелодичным, душевными, запоминающимся песням в народе разгорается с новой силой. В Калуге Галицкого практически не застать. Но для читателей «Калужского перекрёстка» Дмитрий Львович выкроил редкий свободный вечерок для задушевной, откровенной беседы.

— Дмитрий Львович, насколько мне известно, концертный график вашей «Синей птицы» стал ещё плотнее.

— С тех пор, как вошли в творческое объединение «Московский театр песни «Синяя птица», мы постоянно в дороге. И география выступлений расширилась. Конец декабря — это в основном заказные концерты. ­Новый год, слава Богу, проведу в кругу семьи. А 2 января начнётся тур: Тверь, Калуга, Королёв, Москва, Красноярск, Норильск, ­Новосибирск и т.д…

— Прямо как в песне: «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути». И, как и прежде, жена, дети, а теперь и внуки совсем не видят главу большой семьи?

— Как только возвращаюсь с гастролей, первым делом — к внуку. Младшая дочь Ольга живёт в Москве. И репетиционная база у нас в столице. Поэтому с 4-летним Лёвкой видимся чаще. А вообще, я счастливый трижды дед!

— Внуки музыкальные традиции будут продолжать, как думаешь?

— Меня мучают смутные подозрения, что Лев, названный в честь деда — режиссёра массовых представлений, оформлявшего московскую Олимпиаду-80, пойдёт по моим стопам. Изумительно поёт, правильно интонирует. Артистичный парень. Его не оттащить от клавиш. С внуками – калужанами вижусь реже. Александру — 17. Он на полголовы выше меня. Увлекается спортом. Георгию — 12. Пока не определился, кем будет. Но кем-то очень серьёзным. Весь в учёбе.

— Дмитрий Львович, ­помимо гастролей твой коллектив вернулся и к студийной работе…

— Летом выйдет виниловая пластинка, над которой мы работали в Германии, с песнями, написанными в разное время: «Мне судьба моя досталась», «Птицы белые», «Южный ветер» Валерия Жарова — продюсера Жени Осина…

— В конце 90-х ты был музыкальным руководителем в группе, аккомпанирующей Евгению Осину. Общался с ним и после. Каким он запомнился

— Прекрасный человек, откровенный, очень ранимый, безумно талантливый романтик. В прошлом году я приглашал его принять участие в моём концерте. Но уже тогда он был не в форме. Очень печально… Что тут сказать… Женька целенаправленно шёл к этому финалу. Я с ним познакомился в 1989-м. Тогда он был кришнаитом, к спиртному не притрагивался вообще! Скромнейший парень, ­добрейшей души. Бродил по студии «Рекордз», пока на него не обратил внимание Валерий Жаров. Именно он придумал Осину образ, в котором все его и запомнили. Раскрутил, помог приобрести аппаратуру. Можно сказать, стал его крёстным отцом. Но этот трезвый период, к сожалению, скоро закончился. Мы все не без греха. А Женю было не остановить. И причина моего ухода из его коллектива связанна именно с полным отсутствием у Женьки самоконтроля. Но, даже не давая концертов, Осин мог бы безбедно существовать ещё много-много лет. Если бы окончательно не ушёл в цейтнот. У него было всё. Однако что-то пошло не так. Очень жаль.

— За свою 40-летнюю музыкальную карьеру помимо ВИА «Синяя птица» ты работал с Светланой Лазаревой, Валерием Ободзинским, Вячеславом ­Малежиком, группой «ДДТ». С кем из коллег по музцеху пересекаешься?

— На общение как таковое нет времени элементарно. Раньше было много сборных концертов. Но постепенно они практически сошли на нет. Видимо, публика наелась подобных «солянок». Да и для нас это, собственно, стало неактуально. Так что, если и пересекаемся, то в основном в аэроропортах.

— Предстоящий концерт именинника в Калуге тоже будет сольным?

— Совершенно верно! В прошлом году после концерта подходили люди с пожеланиями, чтобы именно наших песен было больше. Я-то из добрых побуждений приглашал известных, легендарных друзей-музыкантов. Думал порадовать земляков разнообразием. Ну раз так, то решили, что будем работать только сами — «Синяя птица» Дмитрия Галицкого. Сольный концерт состоит из двух отделений с антрактом: собственно шлягеров, моих вещей и песен классика Дьячкова, писавшего для ВИА «Синяя птица». Вести концерт будет Владимир Глазунов, автор и ведущий ежедневного прямого эфира программы «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия».

— Я думаю, многие калужане с нетерпением ждут концерта. Однако работа работой, но хотелось бы узнать, как отдыхает ­маэстро? Где предпочитаешь проводить отпуск?

— Где скажет жена, там и отдыхаем (улыбается). Пока я мотаюсь, Ира сидит в Калуге. Я-то с гастролями полпланеты объездил. Хочется, чтобы и жена мир повидала. Поэтому выбор всегда за ней. Этой осенью провели две недели в Барселоне и её окрестностях. Побывали и в Валенсии.

— Какие воспоминания?

— Пляж и море — это, безусловно, прекрасно. Но для нас любая поездка прежде всего — это новые впечатления, прикосновение к культуре, истории, познание чего-то неизведанного. Вот и в Испании Сальвадор Дали и город Жирона снесли мне башню намертво! Но это отдельное длинное повествование, мой друг!

— Охарактеризуй себя ­несколькими словами. Дмитрий Галицкий — это …

— Противный, совершенно ленивый, неподъёмный человек.

— А как же «весь  в работе»?

— Всё только благодаря и во славу жене. Это она меня гонит в дорогу! Вставай, езжай, зарабатывай! Если бы не она, я бы с дивана не слезал неделями, месяцами, годами! И покрылся бы мхом!

— Твоё отношение к жизни?

— Стараться жить по совести. Это трудно. Но стремиться так жить необходимо.

— В чём себя упрекаешь?

— Да во многом! Покупаю много винила, например, а жене из-за этого мало нарядов. Сегодня попытался исправиться. Пошли и купили ей два новых пальто. Ира рада, и мне хорошо (смеётся)!

— Кому хочешь сказать спасибо?

— Жене. Каждый раз, просыпаясь, благодарю Бога, что  жив.

— Как сделать так, чтобы все были счастливы?

— Взять всё и поделить (смеётся). Ну такой колоссальный сегодня разрыв между бедными и богатыми! Такого не было в СССР. И вот эта крылатая фраза Шарикова звучит нынче более чем актуально.

— Что нужно для того, ­чтобы быть счастливым?

— Трудиться день и ночь!

— Что мешает жить, а что  помогает?

— Мешает лень, а помогает жена.

— Как тебе Калуга?

— Я читаю вашу газету и поражаюсь, где вы находите столько проблем! Шучу, конечно! Они, проблемы, безусловно есть у нас. И их  обязательно нужно обозначать, чтобы прогрессировать. Вы  делаете очень важное дело! Без критики нет движения вперёд. Но вы не были, наверное, в других городах. Таких как Иваново, Рязань, Тверь, Орёл, Смоленск… Да мы здесь, в Калуге, можно сказать, живём в раю! Масса развлечений! Дороги в сто раз лучше. Строятся новые микрорайоны. Правый берег не узнать! Тут жизнь кипит! Я очень люблю свой город! Не променяю его даже на Москву. И так же, как  и 30, и 20 лет назад, въезжая после гастролей в Калугу со стороны бора, любуюсь этим сказочным видом. До того красиво, аж слёзы наворачиваются!

— Тогда твои пожелания калужанам.

— Самое главное — мира! Согласия, взаимопонимания и гармонии! Я вас всех люблю, мои земляки! Здоровья вам! ­Благополучия! Любите музыку, как люблю её я! С ней  жизнь становится чуточку легче! С наступающим вас Новым годом!

Редкие минуты с внуками.

Главный вдохновитель — жена Ирина ГАЛИЦКАЯ.

«Синяя птица» Дмитрия Галицкого сегодня.

...в самолёте...

...в поезде...

...в автобусе.


С дочками.

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.


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Тэги: культура дмитрий галицкий
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