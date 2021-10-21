Городской голова Калуги сообщил о санкциях за отказ прививаться от коронавируса

Как мы уже рассказывали, в Калужской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий жителей. В четверг, 21 октября, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил о санкциях, которые грозят за отказ от прививки.

Наказывать будут не физических лиц, а компании, в которых сотрудники не будут вакцинироваться.

- За нарушение требований постановления предусмотрена административная ответственность: штраф на должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, - пояснил Денисов.

До 15 ноября сотрудники должны быть привиты первым компонентом, до 15 декабря – вторым.

С 16 ноября отказников должны отстранять или переводить на удаленку.

- Призываю вас не медлить, если вы еще не привились! – заявил Денисов. - Для своей безопасности и безопасности окружающих сделайте прививку в ближайшее время в любом удобном для вас пункте. Их у нас в Калуге предостаточно.

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