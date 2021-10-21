Еще шесть человек умерли от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще шесть смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 798, сообщили в четверг, 21 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 166 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель с начала января. Общее количество заболевших выросло до 51 240.

За последние сутки в нашем регионе 166 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 48 874 калужанина.

На лечении остаются 1562 человека.

По всей России выявлены за сутки 36 339 случаев коронавируса. За весь период - 8 131 164. Выписаны за сутки – 25 895, за весь период – 7 091 607. За последние сутки в стране от ковида умерли 1036 человек, за все время – 227 389.

Тем временем

Калужские власти решают, как будут работать школы, детские сады и поликлиники в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Подробности.

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