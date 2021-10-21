Калужские власти решают, как будут работать школы, детские сады и поликлиники в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Как мы уже рассказывали, в России девять дней с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Президент подписал соответствующий указ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. А будут ли в эти дни работать школы, детские сады и поликлиники? На утро 21 октября полной ясности с этим нет, сообщили в правительстве Калужской области.

У большинства школьников Калуги и области на этот период попадают каникулы. Они в любом случае не будут учиться. Но и есть и те, у кого по графику 1, 2 и 3 ноября – учебные дни. Насчет этих детей решение еще не принято.

- Мы сейчас формируем порядок работы образовательных организаций в этот период, - рассказали нам в четверг в министерстве образования Калужской области. - Для большинства школ нерабочие дни выпадают на каникулярный период. Формат работы детских садов обсуждается. В ближайшее время мы дадим всю информацию на своих ресурсах.

Также еще не принято решение по поликлиникам. Калужане пишут в соцсетях, что в нерабочие дни удобно было бы пойти и сделать прививку от коронавируса, однако график работы еще не утвержден.

- Прививку можно сделать как в прививочных кабинетах в поликлиниках, так и в мобильных прививочных пунктах. Расписание работы прививочных пунктов в праздничные и объявленные нерабочие дни утверждается, в ближайшее время будет вывешено на сайтах поликлиник, - рассказали 21 октября в министерстве здравоохранения Калужской области.

UPD. Минпросвещения России объявило о школьных каникулах по всей стране с 30 октября по 7 ноября.

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