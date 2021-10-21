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В Калуге открыли памятник великой княгине Елизавете Федоровне

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2021 16:13 0 235
В Калуге открыли памятник великой княгине Елизавете Федоровне

Днем в четверг, 21 октября, в Монастырском переулке в Калуге на территории Казанского девичьего монастыря открыли памятник великой княгине Елизавете Федоровне Романовой – сестре жены Николая II.

Его установили по инициативе Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества при поддержке правительства Калужской области.

Автор монумента – скульптор Вячеслав Клыков.

В церемонии открытия принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Мне бы хотелось, чтобы наше бережное отношение к исторической памяти позволило нам сегодня и в будущем принимать правильные решения на благо жителей Калужской области, - заявил он.

На мероприятии отметили, что Елизавета была не только великой княгиней царствующего дома Романовых, но и благотворительницей, основательницей обители милосердия.

В Калугу она приезжала 10 августа 1915 года - в день 400-летия со дня кончины святого преподобного Лаврентия Калужского.

В 1992 году Русская Православная Церковь причислила преподобномученицу великую княгиню Елизавету к лику святых новомучеников России.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2021 16:13 0 235
Тэги: общество церковь область
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