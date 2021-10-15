Главные новости в Калужской области 15 октября: задержание за взятку и иск о сносе дома на Оке

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 15 октября.

В Калужской области директор лесничества задержана за взятку в 230 тысяч рублей. Ущерб оценили в 13 миллионов рублей. Деньги она прятала в диване.

В Калуге Минприроды подало иск в суд по поводу сноса дома на Оке. Коттедж возвели на земле лесного фонда.

В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе открылся 13 октября. И за первые два дня туда госпитализированы 40 пациентов.

В пятницу, 15 октября, в Калужской области стартовала Всероссийская перепись населения. В течение месяца переписчики будут ходить по домам с анкетами на 33 вопроса. Рассказываем, как отличить волонтеров от мошенников.

Городская управа Калуги объявила о поисках владельцев 14 брошенных автомобилей. Их собираются эвакуировать. Публикуем список.

Стало известно, когда в Калуге заработает подземная парковка Дворца спорта и нужно ли будет за нее платить.

Министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в последнее время поступает много жалоб калужан, которые не могут дозвониться до скорой помощи. В ответ на это Минздрав попросил жителей вызывать скорую по трем номерам.

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