В Калужской области директор лесничества задержана за взятку в 230 тысяч рублей

В Калужской области по подозрению в получении взятки задержана директор государственного казенного учреждения «Куйбышевское лесничество». В пятницу, 15 октября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, женщина получила взятку в 230 тысяч рублей за то, что предоставила предпринимателю лесной участок для заготовки древесины.

Во время обыска директор сама выдала деньги, которые хранила в чехле диванной подушки. Сейчас она задержана на 48 часов. Меру пресечения изберет суд.

Деньги директор хранила в чехле подушки.

Незаконную рубку в Куйбышевском районе обнаружили в августе 2021 года. Ущерб оценивается в 13 миллионов рублей.

- Должностные лица лесничества умышленно не пресекали нарушения и организовали сокрытие следов путем сожжения оставшихся в результате незаконной вырубки пней от деревьев, - заявили в Следственном комитете.

Совместно с Росгвардией и ФСБ изъяты документы, деньги и другие имеющие значение для дела предметы.

Кроме того, у одного из свидетелей нашли оружие и боеприпасы к нему, которые хранились в открытом доступе в нарушение установленного порядка.

Сейчас расследование продолжается.

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