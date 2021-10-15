В Калуге подземная парковка Дворца спорта заработает в ноябре

В ноябре в Калуге заработает подземная парковка Дворца спорта на 400 мест. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила администрация спортивного комплекса.

Первые три часа парковки буду для всех водителей бесплатными. Этого времени должно хватить для посещения бассейна, катка или какой-либо хоккейной игры. Сколько придется платить за пребывание на парковке больше трех часов, пока не уточняется.

Напомним, Дворец спорта в Калуге открыли в конце августа.

Первый в городе 50-метровый бассейн заработал 2 октября.

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