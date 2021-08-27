Как изнутри выглядит новый Дворец спорта в Калуге

В пятницу, 27 августа, в Калуге торжественно открыли Дворец спорта, который строили на месте стадиона «Центральный» с 2017 года.

Праздник на площадке перед Дворцом начался еще утром. В нем могли участвовать все желающие. А в обед стартовала закрытая часть, на которую попадали лишь по приглашениям.

На открытие Дворца спорта приехали известные в прошлом спортсмены - хоккеист Вячеслав Фетисов, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина, олимпийский чемпион, президент федерации фигурного катания России Александр Горшков, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова и олимпийский чемпион по волейболу Александр Савин.

Сначала зрителям показали шоу фигуристов, в котором участвовала и олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова.

После этого на арену вышли хоккеисты. Сборная команда Калужской области сыграла с московской ветеранской командой «Легенды хоккея». Победа досталась гостям – 7:5.

Хоккеистов на льду вновь сменили фигуристы. Аделина Сотникова провела мастер-класс для калужских детей.

Мы попросили олимпийскую чемпионку оценить качество льда в Калуге.

- Хороший лед, - отметила Сотникова.

Аделина Сотникова на льду в Калуге.

Активно новый Дворец спорта сейчас осваивают и шахматисты. 27 августа уже прошел первый турнир. Также сегодня стало известно, что Калуга выиграла право проведения чемпионата ЦФО среди мужчин по классическим шахматам, рапиду, блицу. Соревнования пройдут в марте 2022 года. Двенадцать дней Калуга будет столицей шахмат Центрального округа.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, комментируя открытие Дворца спорта, отметил:

- Вы видите, какие возможности в Калуге сегодня. Крупнейший объект, сравнимого с ним по инфраструктуре в области нет. И самое главное, чтобы здесь занимались не только те, кто своей профессией выбрал спорт, но и те люди, которые считают здоровый образ жизни правильным. Я уверен, что калужане по достоинству оценят этот спортивный объект. Это будет излюбленное место для всех нас. С удовольствие буду его сам посещать.

Администрация Дворца спорта уже сообщила, что массовое катание на ледовой арене начнется с 28 августа.

- Водный комплекс начнет работу чуть позднее, ждем заключения Роспотребнадзора, - заявили во Дворце.

Ранее мы публиковали расценки на занятии на катки и в бассейне.

Напомним, Дворец спорта состоит из трех зданий: гостиницы, ледовой арены и водной арены. Стоимость возведения объекта составила 4,4 миллиарда рублей.

Первыми на арену вышли юные хоккеисты и фигуристы.

Попасть на трибуны в этот день можно было по приглашению.

Аделина Сотникова.

Трибуны способны вместить 3000 человек.

В хоккейном матче сильнее оказались москвичи.

Составы команд.

Под крышей арены установлено большое табло.

Общее фото хоккеистов.

Аделина Сотникова дала мастер-класс для калужских спортсменов.

Водная арена.

Бассейн для прыгунов.

Гостиничный номер.