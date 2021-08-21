Опубликованы расценки на занятия в новом Дворце спорта в Калуге

Как мы уже рассказывали, в Калуге накануне Дня города, 27 августа, откроется Дворец спорта, который строили с 2017 года на месте стадиона Центральный. Администрация спортивного объекта в субботу опубликовала расценки на платные занятия, которые там будут проходить для всех желающих.

Дворец включает в себя водную арену с 50-метровым бассейном, ледовую арену и универсальный зал.

Один час катания на коньках обойдется взрослым в 250 рублей, детям – в 150 рублей.

Сеанс плавания будет стоить взрослым 300 рублей за 45 минут, детям – 150 рублей.

Индивидуальное занятие по плаванию – 1000 рублей для взрослых и 800 для детей.

Абонемент на два месяца и 20 сеансов плавания обойдется взрослым чуть дороже 5000 рублей, детям – в два раза дешевле.

Разовое занятие по аква-аэробике – 400 рублей.

Расписание занятий обещают опубликовать на следующей неделе.