Опубликованы расценки на занятия в новом Дворце спорта в Калуге
Как мы уже рассказывали, в Калуге накануне Дня города, 27 августа, откроется Дворец спорта, который строили с 2017 года на месте стадиона Центральный. Администрация спортивного объекта в субботу опубликовала расценки на платные занятия, которые там будут проходить для всех желающих.
Дворец включает в себя водную арену с 50-метровым бассейном, ледовую арену и универсальный зал.
Один час катания на коньках обойдется взрослым в 250 рублей, детям – в 150 рублей.
Сеанс плавания будет стоить взрослым 300 рублей за 45 минут, детям – 150 рублей.
Индивидуальное занятие по плаванию – 1000 рублей для взрослых и 800 для детей.
Абонемент на два месяца и 20 сеансов плавания обойдется взрослым чуть дороже 5000 рублей, детям – в два раза дешевле.
Разовое занятие по аква-аэробике – 400 рублей.
Расписание занятий обещают опубликовать на следующей неделе.
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